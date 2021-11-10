Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал вакцину от коронавируса в виде спрея дополнением к уколам

По его словам, назальный препарат создает местный иммунитет в носоглотке, а внутримышечная вакцина, которая применяется сейчас, обеспечивает защиту в кровяном русле. Это два независимых барьера, пояснил ученый в интервью «Российской газете». В середине октября министерство здравоохранения одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины «Спутник» в виде спрея.
2021-11-10T07:33:28+03:00
2021-11-10T07:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 10 ноября 2021
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