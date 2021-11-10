Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что прошел проверку на полиграфе

Парламентарий сказал «Интерфаксу», что есть официальное заключение о том, что он не врет по вопросу об инциденте с убитым лосем. В КПРФ пояснили РИА Новости, что проверка на полиграфе проводилась по обращению защиты Рашкина, а не согласно постановлению следователей. В партии добавили, что согласно УПК подобная экспертиза может служить ориентиром, но не доказательством. Депутат был задержан в конце октября в Саратовской области. В багажнике машины, в которой он ехал, нашли разделанную тушу лося. Рашкин утверждает, что нашел животное во время прогулки в лесу.
2021-11-10T07:31:07+03:00
2021-11-10T07:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 10 ноября 2021
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