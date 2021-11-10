Власти Сингапура объявили, что больше не будут оплачивать лечение не привитым от коронавируса гражданам

Тем, кто не прошел вакцинацию, придется тратить собственные средства на восстановление от болезни уже с 8 декабря. Исключение сделано лишь для тех, кто не может прививаться по медицинским показаниям, а также для детей младше 12 лет.

В руководстве Сингапура не скрывают, что тем самым хотят простимулировать вакцинацию среди тех, кто отказался ее проходить. Это следует, в частности, из слов главы Минздрава города-государства, который назвал отказ оплачивать лечение не сделавшим прививку жителям «важным сигналом» для них. Местная газета The Straits Times отмечает, что невакцинированные пожилые люди занимают две трети палат интенсивной терапии в стране. Также на них приходится наибольшее число смертей от коронавируса.

Между тем, по данным местного Минздрава, обе дозы одной из трех одобренных в стране вакцин получили уже 85% населения – при том, что прививают от ковида, начиная с 12 лет.

В данный момент суточный прирост заболевших коронавирусом в Сингапуре составляет около 2,5 тысяч человек, при этом смертность за день не превышает 20 человек.