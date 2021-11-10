Президент Эквадора Гильермо Лассо сегодня проведёт переговоры с представителями коренных народов страны

Президент Эквадора Гильермо Лассо сегодня, как ожидается, проведёт переговоры с представителями коренных народов страны.

Решение встретиться с властями было принято лидерами крупнейшей организации индейцев в Эквадоре. Они сообщают об этом на своём сайте. Поводом послужило недовольство коренного населения ценами на бензин. Дело в том, что предыдущий президент Эквадора Ленин Морено несколько лет назад отменил государственные субсидии на топливо, чтобы сократить дефицит бюджета по условиям международного валютного фонда. Тогда коренное население отказалось от диалога и сразу вышло на улицы. Сейчас индейцы вновь несколько недель протестуют с требованием повлиять на ценообразование. Они настаивают, что увеличение стоимости горючего «несправедливо» сказывается на финансовом состоянии большинства населения, которое и так страдает от последствий пандемии коронавируса. Демонстрации приостановили только после того, как Лассо согласился встретиться с лидерами протеста.

Во время демонстраций в Эквадоре задержали 37 человек. Участники забросали полицейских булыжниками, в результате этого пятерых силовиков госпитализировали.