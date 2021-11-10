Заседание о законодательном регулировании деятельности онлайн-кинотеатров пройдёт сегодня в Общественной палате

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что будет обсуждаться вопрос регулирования нелегальных сервисов на том же уровне, что и легальные аудиовизуальные площадки.

Бырдин напомнил, что в 2020 году был сформирован реестр аудиовизуальных сервисов, в который были включены почти все легальные участники рынка, но в него не попали иностранные, присутствующие на российском рынке, и это создаёт дисбаланс.