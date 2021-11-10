Литва ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

Поводом послужило обострение ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов.

Предложение правительства Литвы ввести режим ЧП в приграничных с Белоруссией районах парламент страны – Сейм – поддержал почти единогласно. За проголосовали 122 депутата, против – только 1.

Условия режима чрезвычайного положения – по словам литовского премьера, первого в истории страны после восстановления независимости – распространятся на всем протяжении границы с Белоруссией, а также на 5 км вглубь республики. Въезд на эту территорию будет разрешен только местным жителям и владельцам недвижимости, спецслужбы смогут свободно проверять транспорт и граждан на незаконное хранение оружия и взрывчатки. Мигрантам во время действия режима ЧП запретят пользоваться интернетом и мобильной связью – за исключением права на обращение в госучреждения. Все эти условия, как ожидается, будут действовать месяц.

Объясняя необходимость таких мер, в МВД Литвы обвинили Минск в обострении миграционного кризиса на границе с Польшей и не исключили, что и сам Вильнюс может пострадать от наплыва нелегалов с белорусской стороны.

На протяжении полугода Литва, а также Польша и Латвия сообщали о резком увеличении числа мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются проникнуть в эти страны со стороны Белоруссии. В понедельник группа из нескольких тысяч человек вплотную подошла к польской границе. Западные страны считают эти действия элементом давления со стороны Минска.