Основатель компании Tesla Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов из-за падения котировок ее акций

Это подсчитало агентство «Блумберг». Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как в субботу Маск спросил у пользователей «Твиттера», следует ли продать его долю в предприятии, достигающую 10%. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%. Впрочем, Илон Маск остается богатейшим человеком планеты с состоянием более чем в 270 миллиардов долларов.

