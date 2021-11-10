Новые санкции ЕС могут коснуться 30 физических и юридических лиц Белоруссии, узнало агентство «Рейтер»

По словам источников, в черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества. По информации агентства, ограничительные меры коснутся Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа». Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе.
2021-11-10T05:06:23+03:00
2021-11-10T05:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 10 ноября 2021
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