Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу с территории Белоруссии, сообщают польские СМИ

По их данным, две группы прорвали заграждения. Пограничники это подтвердили и отметили, что часть людей удалось вернуть, поиски остальных продолжаются. В понедельник власти Польши заявили, что на границе скопились несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока, которых привозят самолетами в Белоруссию.

