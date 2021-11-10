В ООН сообщили о задержании 16 своих сотрудников в Эфиопии

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сказал, что ведутся переговоры для их освобождения. По его словам, причину задержания власти страны не назвали. Правительство Эфиопии ранее в ноябре объявило режим чрезвычайного положения из-за внутренного вооруженного конфликта.