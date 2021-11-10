В ООН сообщили о задержании 16 своих сотрудников в Эфиопии

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сказал, что ведутся переговоры для их освобождения. По его словам, причину задержания власти страны не назвали. Правительство Эфиопии ранее в ноябре объявило режим чрезвычайного положения из-за внутренного вооруженного конфликта.
2021-11-10T04:27:43+03:00
2021-11-10T04:27:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:27, 10 ноября 2021
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