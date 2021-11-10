Правительство Японии ушло в отставку

Это связано с итогами недавних выборов, на которых правящая Либерально-демократическая партия сохранила большинство в парламенте. Ее лидер Фумио Кисида сегодня будет переизбран парламентом на посту премьер-министра, после чего будет объявлен новый состав правительства. В нем поменяется только министр иностранных дел. Ведомство возглавит Есимаса Хаяси, занимавший до этого несколько министерских постов. Прежний глава МИДа Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем правящей партии, потому что его предшественник не смог победить в своем одномандатном округе.