Соцсети Facebook и Instagram в этом году более 1700 раз блокировали контент по запросу властей России

Это следует из отчета за первое полугодие компании Meta, которой принадлежат оба сервиса. По числу блокировок в них Россия на шестом месте в мире, а лидируют Германия, Мексика и Аргентина. В России основанием для блокировки по требованию властей чаще всего является пропаганда экстремизма.

В конце октября служба судебных приставов начала принудительное взыскание с компании Facebook, переименованной в Meta, штрафов на 43 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Как отмечает ТАСС, чаще всего это связано с призывами к участию в несогласованных протестах.