Германия поддерживает призывы ужесточить санкции против Белоруссии, заявил глава МИДа Хайко Маас

По его словам, белорусское руководство бессовестно эксплуатирует мигрантов в качестве заложников. Маас заявил, что ЕС также готов действовать против других стран и авиакомпаний, участвующих в транзите мигрантов. Ранее власти Польши сообщили, что на границе с Белоруссией скопились несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых власти республики направили в сторону ЕС.

