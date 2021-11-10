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04:23, 10 ноября 2021

Германия поддерживает призывы ужесточить санкции против Белоруссии, заявил глава МИДа Хайко Маас

По его словам, белорусское руководство бессовестно эксплуатирует мигрантов в качестве заложников. Маас заявил, что ЕС также готов действовать против других стран и авиакомпаний, участвующих в транзите мигрантов. Ранее власти Польши сообщили, что на границе с Белоруссией скопились несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых власти республики направили в сторону ЕС.



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