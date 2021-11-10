В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями

Привиться от коронавируса также должны студенты, которых направляют на практику, сотрудники авиакомпаний, аэропорта «Пулково» и работники морских портов. Первый компонент прививки необходимо получить до 15 декабря. Второй — до 15 января.

В середине октября в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для работников торговли, сферы услуг, транспорта, ЖКХ, учреждений культуры и чиновников.