Привиться от коронавируса также должны студенты, которых направляют на практику, сотрудники авиакомпаний, аэропорта «Пулково» и работники морских портов. Первый компонент прививки необходимо получить до 15 декабря. Второй — до 15 января.
В середине октября в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для работников торговли, сферы услуг, транспорта, ЖКХ, учреждений культуры и чиновников.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями
Привиться от коронавируса также должны студенты, которых направляют на практику, сотрудники авиакомпаний, аэропорта «Пулково» и работники морских портов. Первый компонент прививки необходимо получить до 15 декабря. Второй — до 15 января.