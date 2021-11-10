Конституционный совет Франции продлил срок применения «санитарных пропусков» до лета следующего года

Это документы, которые подтверждают, что его обладатель привился от коронавируса, или переболел, или имеет свежий отрицательный тест. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что для продления пропусков гражданам в возрасте от 50 до 64 лет с середины декабря станет обязательной дополнительная доза вакцины.