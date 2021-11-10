Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал вакцину от коронавируса в виде спрея дополнением к уколам

По его словам, назальный препарат создает местный иммунитет в носоглотке, а внутримышечная вакцина, которая применяется сейчас, обеспечивает защиту в кровяном русле. Это два независимых барьера, пояснил ученый в интервью «Российской газете». В середине сентября министерство здравоохранения одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины «Спутник» в виде спрея.
2021-11-10T03:26:22+03:00
2021-11-10T03:26:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2933448-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:26, 10 ноября 2021
Загрузка комментариев...