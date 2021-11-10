Две группы нелегальных мигрантов смогли прорваться из Белоруссии на территорию Польши, сообщают польские СМИ

По данным пограничников, это несколько десятков человек, передает ТАСС. Некоторых удалось вернуть на белорусскую сторону, остальных разыскивают. В Польше ранее заявили, что на границе скопилось несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых власти Белоруссии направили в сторону ЕС
2021-11-10T03:25:39+03:00
2021-11-10T03:25:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:25, 10 ноября 2021
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