Проект Gulagu.net утверждает, что руководство ФСИН знало о пытках в саратовской тюремной больнице

Правозащитники назвали имена ряда сотрудников ведомства и ФСБ, которые могут быть к этому причастны. Проект опубликовал новые записи, на которых заключенных подвергают изнасилованиям и снимают другие заключенные на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитников, отчеты об изнасилованиях затем направляли во ФСИН и ФСБ для того, чтобы заставить заключенных сотрудничать с силовиками
2021-11-10T03:25:22+03:00
2021-11-10T03:25:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:25, 10 ноября 2021
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