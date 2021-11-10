Проект Gulagu.net утверждает, что руководство ФСИН знало о пытках в саратовской тюремной больнице

Правозащитники назвали имена ряда сотрудников ведомства и ФСБ, которые могут быть к этому причастны. Проект опубликовал новые записи, на которых заключенных подвергают изнасилованиям и снимают другие заключенные на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитников, отчеты об изнасилованиях затем направляли во ФСИН и ФСБ для того, чтобы заставить заключенных сотрудничать с силовиками