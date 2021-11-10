Два бриллиантовых браслета королевы Франции Марии Антуанетты проданы на торгах за 8 миллионов долларов

Это вдвое больше предварительной оценки, отметили в аукционном доме «Кристи». Более 200 лет драгоценности королевы хранились в частных коллекциях. Впервые их выставили на торги в 2018 году. Тогда украшения были проданы суммарно более чем за 40 миллионов долларов
2021-11-10T02:09:18+03:00
2021-11-10T02:09:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 10 ноября 2021
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