Два бриллиантовых браслета королевы Франции Марии Антуанетты проданы на торгах за 8 миллионов долларов

Это вдвое больше предварительной оценки, отметили в аукционном доме «Кристи». Более 200 лет драгоценности королевы хранились в частных коллекциях. Впервые их выставили на торги в 2018 году. Тогда украшения были проданы суммарно более чем за 40 миллионов долларов