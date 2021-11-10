Россия попросила генсека ООН задействовать механизм арбитражного разбирательств с США для выдачи виз

Речь идет о выдаче разрешений на въезд в Соединенные Штаты российским дипломатам, передает ТАСС. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что россиянам придется оформлять американские визы в других странах. В ведомстве это объясняют сокращением персонала своих дипмиссий в России из-за того, что российская сторона запретила нанимать сотрудников из числа россиян или граждан третьих стран.
2021-11-10T02:08:12+03:00
2021-11-10T02:08:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 10 ноября 2021
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