Белорусский депутат Олег Белоконев предложил конфисковывать имущество и лишать гражданства за призывы к санкциям

В эфире телеканала ОНТ глава комиссии по национальной безопасности нижней палаты парламента сказал, что ущерб от западных санкций достаточно велик.

Накануне в Белоруссии был принят во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к санкциям. Он предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет.