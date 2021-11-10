Польша будет добиваться запрета на полеты в ЕС для авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию

Это сообщил накануне в парламенте премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он заявил, что власти Белоруссии намерено стянули в свою страну тысячи мигрантов с Ближнего Востока и заставили их массово отправиться к границе с ЕС. Моравецкий подчеркнул, что за действиями белорусский властей стоит Россия.
2021-11-10T02:07:16+03:00
2021-11-10T02:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 10 ноября 2021
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