Польша будет добиваться запрета на полеты в ЕС для авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию

Это сообщил накануне в парламенте премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он заявил, что власти Белоруссии намерено стянули в свою страну тысячи мигрантов с Ближнего Востока и заставили их массово отправиться к границе с ЕС. Моравецкий подчеркнул, что за действиями белорусский властей стоит Россия.