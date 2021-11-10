США планируют высадить астронавтов на Луну в 2025 году

Это сообщил глава НАСА Билл Нельсон. По его словам, сроки немного сместились, потому что 7 месяцев было потеряно из-за судебного разбирательства. Компания Blue Origin Джеффа Безоса пыталась добиться отмены решения предоставить контракт на создание лунного модуля компании SpaceX Илона Маска.

