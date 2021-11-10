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01:04, 10 ноября 2021

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложит ужесточить санкции против властей Белоруссии

По его словам, не стоит ждать декабря, когда запланировано очередное заседание Европейского совета, надо встретиться раньше, пусть и дистанционно. В Варшаве заявили, что на границе с Белоруссией находятся несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорвать ограждения. Польша обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия.


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