Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложит ужесточить санкции против властей Белоруссии

По его словам, не стоит ждать декабря, когда запланировано очередное заседание Европейского совета, надо встретиться раньше, пусть и дистанционно. В Варшаве заявили, что на границе с Белоруссией находятся несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорвать ограждения. Польша обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия.
2021-11-10T01:04:43+03:00
2021-11-10T01:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 10 ноября 2021
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