Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложит ужесточить санкции против властей Белоруссии

По его словам, не стоит ждать декабря, когда запланировано очередное заседание Европейского совета, надо встретиться раньше, пусть и дистанционно. В Варшаве заявили, что на границе с Белоруссией находятся несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорвать ограждения. Польша обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве оружия.