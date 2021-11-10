Проект Gulagu.net опубликовал новые видеозаписи пыток и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице

На видео запечатлены половые акты прямо в палате, которые заключенные-насильники снимали на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитников, видео с фактами изнасилований передавали руководству тюремной больницы, после чего материалы переправляли во ФСИН и ФСБ с отчетами. После этого оперативники этих ведомств использовали кадры изнасилований для вербовки заключенных либо для расправы – в этом случае факт изнасилования разглашался в тюремной среде. Правозащитники назвали имена более 10 сотрудников ФСИН и ФСБ, которые, по их словам, курировали пытки. Среди них высокопоставленные офицеры.

