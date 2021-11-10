Суд в Грузии сегодня приступит к рассмотрению дела о превышении полномочий против экс-президента страны Саакашвили.

Суд в Грузии сегодня должен приступить к рассмотрению дела о превышении полномочий против бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Министерство юстиции Грузии рекомендовало не приводить экс-главу государства в суд, а разрешить участвовать в заседании удаленно. В противном случае, уверены в ведомстве, возможны провокации. Адвокат Михаила Саакашвили отмечал, что грузинские власти боятся появления политика на публике и будут делать все возможное, чтобы этого избежать. Он подчеркивал, что его подзащитный хочет лично присутствовать в суде. Накануне заседания Саакашвили доставили в тюремную больницу. Он уже больше месяца держит голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Ему предъявлено сразу несколько обвинений. По некоторым из них он заочно признан виновным. Сегодняшнее разбирательство касается дела о насильственном разгоне митинга оппозиции в 2007 году, а также захвата спецназом офисов телекомпании «Имеди» и ее дальнейшего незаконного изъятия. Саакашвили может провести в тюрьме как минимум 6 лет.

Сторонники политика за день до начала заседания собрались у здания правительства на митинг в его поддержку.