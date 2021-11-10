В Сингапуре власти не будут оплачивать лечение коронавируса тем, кто отказался сделать прививку

Об этом сообщается на сайте местного Минздрава. В ведомстве эту меру назвали важным сигналом для тех, кто откладывает решение о вакцинации.

Нововведение вступит в силу через месяц и не затронет тех, кто не делает прививку по медицинским показаниям, а также детей до 12 лет. Издание The Straits Times пишет, что непривитые пожилые люди с коронавирусом занимают две трети палат интенсивной терапии в стране.

