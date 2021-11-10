Google в Европейском суде сегодня планирует оспорить самый крупный в истории штраф за нарушение антимонопольных правил

Его сумма составляет более 4 миллиардов евро.

Google обвиняют в сговоре с руководством операционной системы Android. В Европе считают, что IT-гигант заключил контракт, по которому автоматически стал единственной поисковой системой для смартфонов с данным программным обеспечением. Адвокаты решили выстраивать защиту на основе европейского прецедентного права. А подобных дел ранее не встречалось за всю историю судов в Европе. Антимонопольный штраф, наложенный Европейским Союзом на Google, был основан на неверных расчетах – так считают юристы компании. Они призывают Европейский суд общей юрисдикции отменить или хотя бы уменьшить наказание. По словам защитников IT-гиганта, в действиях Google не было никакого злого умысла. По их словам, корпорация не могла знать, что её политика была преступной.

Европейские юристы говорят, что размер взысканий и так значительно ниже установленного предела.