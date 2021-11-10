Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видеозаписи пыток заключенных в саратовской тюремной больнице

Как утверждается, к ним причастны более 10 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

На видеозаписи, выложенной в YouTube-канале Gulagu.net, запечатлены несколько случаев изнасилования осужденных. В описании к публикации говорится, что так называемые заключенные-«активисты» пытали сокамерников по заданию высокопоставленных сотрудников ФСБ и ФСИН. В частности, утверждается, что к пыткам причастны руководители различных отделов служб или их заместители. Кроме того, говорится, что насилие над заключенными согласовывалось с руководством ФСИН в Москве. После этого, по данным правозащитников, заключенных, оказавшихся под пытками, либо вербовали, либо, в случае отказа, разглашали среди других осужденных сведения о произошедших изнасилованиях.

Все эти видеозаписи, как утверждают в Gulagu.net, взяты из архива, в котором содержатся 40 гигабайт видео, документов и фотографий со свидетельствами пыток над заключенными в колониях по всей стране. Архив предоставил программист Сергей Савельев, который, по его словам, обслуживал камеры и видеорегистраторы в саратовской тюремной больнице. Его заочно арестовали по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

После публикации видеозаписей с пытками в тюремной больнице в Саратове Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о сексуальном насилии и превышении должностных полномочий.