В Томской области прекратили дело против росгвардейцев, которые задержали и избили местного жителя по ошибке

Семья пострадавшего в интервью изданию «Сибирь. Реалии*», признанному иностранным агентом рассказали, что следователь не нашел состава преступления в действиях сотрудников и счел, что они не превышали должностные полномочия.

Автомобиль Сергея Петроченко остановили в ночь на 29 января. Его достали из машины, избили и увезли в отдел полиции. Там сотрудники признали, что задержали мужчину по ошибке, но после того, как пострадавший отказался подписать документ об отсутствии претензий, на него составили протокол о неповиновении полиции и выпустили из ОВД только через двое суток.



* Сибирь.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом.