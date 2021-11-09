Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против Белоруссии

По словам европейских дипломатов, на которых ссылается агентство Рейтер, ограничительные меры затронут порядка 30 лиц и компаний и будут согласованы уже на следующей неделею. Персональные санкции планируют распространить на белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, причастны к организации канала незаконной миграции через территорию страны в Евросоюз. Так, в список может попасть министр иностранных дел республики.

Накануне на белорусско-польской границе собралась толпа мигрантов. По оценкам Варшавы, около полутора тысяч беженцев пытались прорвать ограждение, но были остановлены. Сейчас они остаются в палаточном лагере.

