В Ленинградской области задержали мужчину, переехавшего росгвардейца

Водителя микроавтобуса, которого также подозревают в телефонном мошенничестве поймали меньше чем через час после объявления плана «Перехват», — сообщает газета РБК со ссылкой на МВД. Полицейские заблокировали автомобиль на автозаправке. Также задержаны двое предполагаемых соучастников преступника. По версии следствия, все они участники организованной группы мошенников.

Этим утром сотрудники уголовного розыска и Росгвардии проводили операцию по их задержанию. Тогда водитель, пытаясь скрыться и сбил бойца Росгвардии.

