После визита американских конгрессменов на Тайвань, Пекин намерен патрулировать Тайваньский пролив

Власти Китая осудили приезд официальных лиц из США. В Минобороны КНР это назвали вмешательством во внутренние дела Китая.

Ранее газета Уолл-Стрит Джорнал писала, что на Тайване менее года тайно работает ограниченный контингент американских военных. Президент Джо Байден в прошлом месяце сказал, что готов стать на защиту острова в случае китайской агрессии.