Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба проведут заседание Комиссии стратегического партнерства

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства. Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что на встрече могут обсудить пути решения гуманитарного кризиса на Украине, однако о результатах этой беседы вряд ли станет известно. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что в сегодняшней ситуации жизнеобеспечения как бы на грани катастрофы, американская администрация должна обсудить, как выходить из этого сложного положения», — сказал он.

М.Погребинский считает, что власти США не будут обсуждать стратегическое партнерство с администрацией Зеленского, поскольку тот, по мнению политолога, не способен к принятию важных решений.

«Что касается стратегических вопросов, мне кажется, что с Зеленским обсуждать стратегические вопросы бесполезно. Поэтому я думаю, что это формальная встреча, на которой некоторые неформальные вещи будут решаться так, что о них вряд ли станет известно публике», — отметил политолог.