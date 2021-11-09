«Лента.ру»: МВД завело административное дело против телеканала ТНТ по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних

МВД, по данным интернет-издания «Лента.ру», завело административное дело против телеканала ТНТ по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Поводом послужил поцелуй двух комиков, участвовавших в юмористическом шоу «Игра».

Инициатором возбуждения дела против ТНТ стал депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. По его словам, он направил свое заявление не только в полицию, но и в Роскомнадзор. О своем намерении парламентарий объявлял еще месяц назад. Депутата-«единоросса» возмутил один из выпусков шоу «Игра», в котором комики Александр Панекин и Денис Дорохов, изображавшие жениха и невесту, встали на колени и поцеловались. При этом эпизод практически сразу по сценарию был раскритикован одним из участников миниатюры. Тем не менее, Романов назвал эту сценку «пропагандой ЛГБТ» и выразил мнение, что такие элементы подрывают «национальные и конституционные основы». На этот же эпизод, к слову, ранее жаловалось и движение «Ветераны России», которое обратилось в Следственный комитет и прокуратуру.

Шоу «Игра» на ТНТ выходило на протяжении чуть более месяца, однако в начале ноября телеканал сообщил, что съемки программы приостановлены из-за эпидемии коронавируса, а выход в эфир уже отснятых программ переносится. Официально это связали с желанием «сохранить целостность» цикла.