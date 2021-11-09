Суд в Москве отклонил первый в стране иск о возврате криптовалюты

Как рассказал агентству РИА «Новости» адвокат истца, речь идет о 16 биткоинах (по нынешнему курсу это более миллиона долларов), которые были отданы в доверительное управление. Знакомые заключили устный договор, что один из них в течение полугода будет инвестировать в криптовалюту и вернет ее, забрав себе 20% прибыли. Однако по истечении срока тот сказал, что потерял биткоины.

Мотивировочная часть решения суда пока не готова.