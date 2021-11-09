Минобороны сообщило о разработке нового зенитно-ракетного комплекса

Каких-либо сведений о новой системе не приводится. Отмечается лишь, что она называется С-550.

Такое же название носил проект мобильной системы противоракетной обороны ближнего перехвата, разработка которого началась в советском КБ «Алмаз» в начале 80-х. Испытания планировали начать в 90-х, но за два года до этого работы по созданию комплекса прекратили.