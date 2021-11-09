Министры иностранных дел и обороны России и Франции встретятся в Париже

Как ожидается, переговоры пройдут на полях международной конференции по Ливии в эту пятницу, сообщает французский МИД. Речь пойдет о стратегической стабильности и безопасности в Европе. На повестке – совместные усилия стран по иранскому досье, а также действия в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса.

