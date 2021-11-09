Росатом продаст дочернюю компанию в США за 130 миллионов долларов

Госкорпорация объясняет сделку стратегией по оптимизации портфеля уранодобывающих активов. Завершение продажи состоится после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

Американские активы достались Росатому в рамках покупки компании Uranium One, которая владеет месторождениями в Казахстане. После того, как крупный производитель урана для американской энергетики перешел под контроль структур российской корпорации, в США разгорелся скандал. В частности, Билла и Хиллари Клинтон обвиняли в получении денег от российских компаний и помощи Росатому в совершении этой сделки.

