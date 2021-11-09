Премьер-министр Польши обвинил российского президента в организации миграционного кризиса на границе с Белоруссией

По выражению Матеуша Моравецкого, исполнителем атаки выступает Александр Лукашенко, но у него есть еще помощник, Владимир Путин. Политика цитирует агентство Франс-пресс.

О том, что обстановка на границе создана искусственно, сказал и президент Польши Анджей Дуда. Он выразил убеждение, что за этим стоит Минск.

По словам Дуды, он уже обсудил ситуацию с соседними странами, а также с генсеком НАТО.

Накануне на белорусско-польской границе столпилась толпа мигрантов. По оценкам Варшавы, около полутора тысяч беженцев пытались прорвать ограждение, но были остановлены. Сейчас они остаются в палаточном лагере.

