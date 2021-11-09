Депутат Госдумы от КПРФ пожаловался на абсолютно пустой кабинет в парламенте

По словам Михаила Матвеева, его предшественник, представитель Единой России, после сложения полномочий унес из кабинета даже настенные панели и подоконник. Соответствующую видеозапись коммунист разместил в Twitter.

Матвеев назвал случившееся саботажем, направленным на то, чтобы он не мог работать с обращениями в интересах своих избирателей.

Накануне газета «Ведомости» писала, что около 20 депутатов пока остаются без постоянных кабинетов. Причинами называют появление в парламенте пятой фракции и увеличение количества комитетов.

