В Татарстане задержали противников обязательной вакцинации, которые мешали проверять QR-коды в торговом центре

Как сообщает сетевое издание «Бизнес онлайн», накануне они собирались на прием к руководителю регионального оперштаба, однако доехать до Казани им не удалось — полиция не выпустила их дальше Елабуги, развернув на трассе и доставив в отдел. Это мотивировали тем, что они не пришли в суд на рассмотрение своих протоколов.

После того, как трое жителей Набережных Челнов мешали сотрудникам торгового центра проверять QR-коды у посетителей, на них составили протоколы о нарушении коронавирусных ограничений и самоуправстве.

