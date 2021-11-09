Министерство просвещения намерено обновить свод правил русской орфографии и пунктуации

В проекте постановления ведомства говорится, что с 1956 года , когда были изданы «Правила русской орфографии и пунктуации» и «Орфографический словарь русского языка», произошло много изменений. Примеры некоторых нововведений приводит агентство РИА Новости — это появление новых слов: дилер, офшор, риелтор и каратэ, языковые единицы: мини, миди, видео и аудио. И обновленные правила написания буквы «э» — например, в словах мэтр, рэкет, Дэн Сяопин и Рэмбо.

Сейчас новые правила недоступны для просмотра, однако РИА «Новости» разместила проект для скачивания на своем канале.