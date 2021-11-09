Аспиранта МГУ Азата Мифтахова поставили на учет как склонного к терроризму, суициду и наркотикам

Он находится в исправительной колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Как рассказала Новой газете жена Мифтахова, в соответствии с новым статусом он каждые два часа должен представляться на видеорегистратор сотруднику колонии, который, в том числе и ночью подходит к нему, чтобы записать, как он спит. Адвокаты намерены обжаловать решение о постановке на проф.учет.