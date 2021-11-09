Соратница Навального в Уфе стала первой задержанной по делу об экстремизме, который возбудили после разгрома ФБК*. Лилия Чанышева — глава регионального отделения штабов политика. Юрист Иван Жданов в интервью «Эху Москвы» сказал, что таким образом власти мстят активистке за поддержку оппозиционеров.

Жданов надеется, что по истечении срока ареста Чанышевой не предъявят обвинение. Кроме нее после обысков в Уфе, Кемерове и Новокузнецке были задержаны еще несколько человек, но всех отпустили после допросов.

В конце сентября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела против Навального и его ближайших соратников. Ранее Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального* были объявлены экстремистскими организациями и иноагентами.

* Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России. Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.