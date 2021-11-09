Режим будет действовать с завтрашнего дня на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.
Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, накануне около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу. Сейчас там остаются от двух до четырех тысяч человек.
Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Режим будет действовать с завтрашнего дня на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.