Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Режим будет действовать с завтрашнего дня на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны. Премьер-министр Литвы отметила, что власти впервые идут на такой шаг после восстановления независимости.

Режим ЧП объявили из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралась толпа мигрантов. По подсчетам МВД Польши, накануне около полутора тысяч беженцев пытались силой преодолеть границу. Сейчас там остаются от двух до четырех тысяч человек.