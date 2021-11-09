Адвокат Иван Павлов, признанный властями иноагентом, отказался маркировать свои публикации как иностранный агент

Адвокат Иван Павлов* отказался маркировать свои публикации как иностранный агент. Он был внесен в соответствующий реестр накануне, однако сказал, что не считает решение Министерства юстиции легитимным и будет его оспаривать. Об этом юрист написал в своем Telegram-канале. Павлов* – фигурант дела о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Он находится за пределами России и объявлен в розыск.

Кроме Павлова, в список иноагентов попали и четыре других бывших сотрудника правозащитного объединения «Команда 29*».



* Российские власти считают организацию иностранным агентом. Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.