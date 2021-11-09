МВД возбудила административное дело в отношении канала ТНТ по статье о гейпропаганде

Поводом стал поцелуй двух комиков в шоу «Игра». Об этом пишет сетевое издание Лента.ру со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова. Он выразил уверенность, что впредь телеканал будет внимательнее следить за тем, что показывает.

Выпуск шоу, о котором идет речь, был показан месяц назад. Комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнеров по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха.

В начале месяца ТНТ объявила о приостановке съемок, мотивировав это эпидемиологической обстановкой в Москве.

