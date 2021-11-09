Мир может столкнуться с перебоями в поставках товаров из Китая, пишет газета The Times

Причина – в энергетическом кризисе, который охватил 20 провинций страны.

Многие заводы и фабрики в Китае, отмечает британское издание, вынуждены приостанавливать работу или сокращать объемы производства, переходя на двухдневную рабочую неделю. Власти вводят нормированное потребление энергии, причем приоритет из-за приближающейся зимы отдается жилым домам, а кроме того – предприятиям, которые делают товары с высокой себестоимостью.

По разным оценкам, от кризиса в крупнейшем промышленном регионе страны – провинции Гуандун – пострадали почти 150 тысяч компаний. И, по словам руководителей некоторых из них, они ожидают, что трудности будут сохраняться еще несколько месяцев.

Эксперты, в свою очередь, предполагают, что энергетический кризис вызовет цепную реакцию: из-за сокращения производства сырья и материалов для различных видов продукции компании столкнутся с их дефицитом, что, в свою очередь, может привести к нехватке готовых товаров. По мнению аналитиков, стоимость товаров из Китая вырастет минимум на 10-12%, причем пострадают, в первую очередь, весенние и летние коллекции одежды.

В качестве одной из причин энергетического кризиса в Китае эксперты выделяют сокращение выбросов в атмосферу и усиление контроля за производством электроэнергии на основе угля.