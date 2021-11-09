В Уфе по делу об экстремистском сообществе задержана соратница Навального Лилия Чанышева

В Уфе задержали бывшую главу штаба Навального Лилию Чанышеву, подозреваемую по уголовному делу о создании экстремистского сообщества – сообщил в Twitter соратник политика Иван Жданов. По этой статье активистке грозит до 10 лет лишения свободы.

Сообщения об обысках сегодня также приходили из Башкирии и Кузбасса. Как рассказал «Эху Москвы» адвокат Александр Деревянкин, кемеровские силовики действовали по поручению из Москвы. Они пытались получить сведения о деятельности соратников Навального.

Деревянкин добавил, что в Кемерове сотрудников структур оппозиционера допросили в качестве свидетелей, а затем отпустили.

Ранее суд признал штабы Навального* экстремистскими организациями и внес в список иностранных агентов.



* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.